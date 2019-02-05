2019-02-05T06:49:59+03:00
Общество

Погода в Югре 5 февраля: - 33 градуса и слабый снег

Местами ожидается туман
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Во вторник, 5 февраля, в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами ожидается слабый снег, изморозь, слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -31,-36 ºС, по западу -25,-30 ºС, по северу и востоку до -37,-40 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, слабый снег, изморозь. Ветер восточных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём: -31,-33 ºС.

В Сургуте ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха: -30, -33 градуса.

В Нижневартовске ясно и без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха: -34, -37 градусов.

Напоминаем, в период 01-08 февраля по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре ожидается аномально холодная погода, местами сильный мороз с минимальной температурой воздуха -45 ºС и ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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