В Урае за антисанитарию закрыли кафе «Старт»

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-04T15:57:45+03:00

В нём кормили детей из Дворца спорта

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Роспотребнадзор ХМАО-Югры сообщает, что с 21 января на 60 суток во Дворце спорта города Урая закрыто кафе «Старт. Причиной тому стал целый ряд нарушений и антисанитария.

Поводом для проведения проверочных мероприятий послужило обращение югорчанина о наличие грызунов и насекомых в помещении кафе, а также о просроченной продукции.

Специалисты выявили грубейшие нарушения. Например, в пирожках с мясом и горбушей обнаружена кишечная палочка. Посуда должным образом не дезинфицировалась, а персонал и вовсе не имел права работать в пищей.

По решению городского суда, кафе закрыто на 60 суток с 21 января.

ИСТОЧНИК KP.RU