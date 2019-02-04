В Урае за антисанитарию закрыли кафе «Старт»
В нём кормили детей из Дворца спорта
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Роспотребнадзор ХМАО-Югры сообщает, что с 21 января на 60 суток во Дворце спорта города Урая закрыто кафе «Старт. Причиной тому стал целый ряд нарушений и антисанитария.
Поводом для проведения проверочных мероприятий послужило обращение югорчанина о наличие грызунов и насекомых в помещении кафе, а также о просроченной продукции.
Специалисты выявили грубейшие нарушения. Например, в пирожках с мясом и горбушей обнаружена кишечная палочка. Посуда должным образом не дезинфицировалась, а персонал и вовсе не имел права работать в пищей.
По решению городского суда, кафе закрыто на 60 суток с 21 января.
ИСТОЧНИК KP.RU