2019-02-04T15:34:08+03:00
Спасатель

В Советском районе спасатели вынесли из полыхающего дома женщину

Она была без сознания
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Пожарные на руках вынесли женщину из задымлённого дома и передали её медикам. Как сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, вторую жизнь югорчанка получила в минувшую субботу.

Пожар в двухэтажном частном доме на улице Чехова города Советский случился 2 февраля.

В течение нескольких минут бойцы 48-й пожарно-спасательной части прибыли на место вызова и обнаружили, что из окон дома идет густой дым. Встретивший пожарных мужчина сообщил, что на втором этаже находится женщина, а на первом горит диван, который он попытался потушить, но справиться с возгоранием ему не удалось.

- Ситуация была достаточно серьезной. Все помещения дома были в плотном дыму, видимость нулевая, и любое промедление могло привести к трагическим последствиям, - рассказывает помощник начальника караула Александр Ермолаев. - Оценив обстановку, я принял решение сформировать два звена газодымозащитной службы для поиска возможных пострадавших. Поднявшись на второй этаж, мы обнаружили в одной из комнат женщину, которая лежала на полу без сознания.

Пожарные вынесли женщину на руках и передали медикам, а сами принялись тушить пожар. Огнеборцы справились с возгоранием за 11 минут. В итоге в доме повреждена одна из комнат. В тушении были задействованы 10 человек и 3 единицы техники.

По предварительным выводам дознавателей, пожар мог произойти из-за нарушений при эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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