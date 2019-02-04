В Ханты-Мансийске «Лыжню России» перенесли на 17 февраля

СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-04T15:24:48+03:00

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Массовая гонка на лыжах переносится в связи с низкой температурой воздуха, установившейся в Югре в эти дни.

По информации «ЮграМегаСпорт», департаментом физической культуры и спорта Югры было принято решение о переносе спортивных мероприятий, запланированных к проведению с 1 по 9 февраля, на более поздний срок. Распоряжение коснулось и самого массового лыжного забега страны — «Лыжни России — 2019».

В Ханты-Мансийске гонка состоится не 9 февраля, как было объявлено ранее, а 17 февраля. Время и место остаются прежними: Центр зимних видов спорта имени Филипенко, 13:00.

Стоит отметить, что перенос «Лыжни России — 2019» коснулся и других муниципалитетов региона. Так, в Нижневартовске массовая гонка состоится в субботу 16 февраля, а в Нягани и Урае старт был сдвинут и вовсе на начало марта.

Всего в 2019 году в Югре на старт «Лыжни России» выйдут жители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Когалыма, Нефтеюганска, Урая, Югорска, Сургута, Нягани, Покачей, Лангепаса, а также Кондинского, Советского, Березовского, Белоярского, Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского и Октябрьского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU