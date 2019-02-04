В Нижневартовске на месте зимника построят капитальную дорогу

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-04T15:11:48+03:00

На этом месте часто вязнут автомобили

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Вартовчане давно просят власти построить дорогу, которая свяжет старую и новую часть города. Продолжить строительство улицы Нововартовской планируют предстоящим летом. Власти города намерены включить данный участок в Национальный приоритетный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Протяженность новой дороги, которая поможет в дальнейшем разгрузить магистраль, связывающую старую и новую части города, составляет 3 км 300 м. Это примерно половина длины городской набережной. Первый этап дороги планируется построить уже в 2021 году.

- Это участок от улицы Героев Самотлора в новых микрорайонах до поселка Энтузиастов. Сейчас там проложен зимник. Данная дорога - один из масштабных и приоритетных проектов. На необходимость сделать там проезд обращали внимание жители нашего города, - рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации города Максим Коротаев.

ИСТОЧНИК KP.RU