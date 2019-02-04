В Югре разработают методику по борьбе с ложными сообщения о минировании

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-04T14:55:51+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова напомнила о массовых ложных минированиях, которые были зафиксированы в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Хакасии, Красноярском крае и других регионах страны, включая Югру.

- Необходимо выработать техническую и оперативную методику по борьбе с этим видом преступлений, совершенствовать систему предупреждения и оперативной идентификации звонящих и присылающих сообщения по электронной почте, – подчеркнула Наталья Комарова. Она также добавила, что в таких ситуациях большая ответственность лежит на средствах массовой информации – за достоверность и тон сообщений.

- Они не должны играть на руку тем, кто стоит за этими звонками, – акцентировала считает губернатор.

Отметим, что год назад президент России подписал указ, ужесточающий наказание за телефонный терроризм. Так, в два раза увеличен максимальный срок тюремного заключения за ложный звонок о заложенной бомбе – с 5 до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU