В Югре продолжаю принимать заявки на фестиваль «Дух огня»

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-04T14:41:06+03:00

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С 1 по 6 марта 2019 года Ханты-Мансийском автономном округе-Югре состоится XVII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Заявки на участие ещё можно успеть подать.

В рамках Кинофестиваля состоится Открытый конкурс микрофильмов «Судьба человека». Заявки на участие в нем уже подали жители пяти поселений Нижневартовского района: Ваховск – «В моей биографии расписался Север», Покур – «Маленькая героиня большой страны», Корлики – «Лесные женщины» и «Руки, принимающие жизнь», Излучинск – «Моя планета». Все участники представляют учреждения культуры района.

Кроме того, принимаются заявки на участие в специальной номинации «Югра многовековая».

Сроки проведения: подготовительный – по 20 февраля 2019 года. Второй этап – отборочный – с 20 по 25 февраля. Комиссия проводит просмотр поступивших работ и отбирает до 20 номинантов для участия в следующем этапе. Третий этап – заключительный – с 26 февраля по 1 марта.

Торжественная церемония награждения победителей 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU