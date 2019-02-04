В Югре с диагнозом грипп и ОРВИ за неделю госпитализированы 409 человек
Жители Югры продолжают массово обращаться в поликлиники с подозрениями на грипп и ОРВИ.
Только последнюю неделю, с 28 января по 3 февраля, заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Югре составила 117,2 на 10 тыс., что на 45,6% выше недельного эпидемического порога. В сравнении в прошлой неделей рост заболеваемости составил почти 30 процентов.
Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп 409 человек. Чаще всего болеют малыши от 3 до семи лет.
Продолжают действовать карантинные мероприятия: разобщено два колледжа в Нефтеюганске и Березовском районе, полностью закрыты 13 детских садов, частично закрыто 58 групп в 33 детских садах округа. Полностью закрыто 39 школ: 5 в Березовском районе, 18 в Октябрьском районе, 3 в Ханты-Мансийском районе, 4 в Кондинском районе, 9 в г.Ханты-Мансийск, закрыто 24 класса в школах Югры.
Превышение среднеокружной заболеваемости отмечается в Березовском, Кондинском, Октябрьском, Советском, Сургутском районах, а также в городах Урай, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Сургут.
ИСТОЧНИК KP.RU