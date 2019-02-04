2019-02-04T14:11:47+03:00
Общество

Волонтёры Ханты-Мансийска открыли новое направление работы

Развитие добровольчества движется в правильном направлении
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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С 2019 года на территории Ханты-Мансийска будут развиваться такие направления добровольчества, как семейное и корпоративное волонтерство.

Об этом говорили руководители волонтерских объединений, добровольческих организаций и волонтеры за «круглым столом».

В повестке заседания участники круглого стола рассматривали вопросы о новых направлениях деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», о старте городского конкурса «Волонтер года – 2019», в котором появилась новая номинация «Семейное ДОБРОвольчество». Также обсудили вопросы о работе городских волонтерских объединений в единой информационной системе «Добровольцы России», познакомились с окружным проектом «Социальная активность» и обсудили план мероприятий по развитию школьного добровольчества.

Отметим, сегодня на территории Ханты-Мансийска развиваются несколько направлений добровольческой деятельности – это событийное, социальное, экологическое волонтерство, помощь детям, маломобильным группам населения и животным, поисково-спасательное добровольчество, волонтерство направленное на пропаганду здорового образа жизни и комплексной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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