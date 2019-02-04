Вартовчанка при попытке продать грызуна лишилась денег
Осталась с шиншиллой и без денег жительница Нижневартовска, попав на уловки мошенников. Она послушно выполнила все указания злоумышленников ради получения денег.
Как сообщает пресс-служба полиции Нижневартовска, с заявлением о краже денежных средств обратилась вартовчанка, которая ранее разместила объявление на популярном сайте о продаже шиншиллы.
Как рассказала пострадавшая, вскоре ей позвонила женщина, которая пояснила, что желает приобрести зверька и готова перевести деньги на банковскую карту. После этого пострадавшая по просьбе лже-покупателя прошла к банкомату, где под диктовку мошенницы совершила два перевода суммами в 6800 и 1000 рублей со своей банковской карты.
По данному факту возбужденно уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU