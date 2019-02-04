Вартовчанка при попытке продать грызуна лишилась денег

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-04T13:50:35+03:00

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Осталась с шиншиллой и без денег жительница Нижневартовска, попав на уловки мошенников. Она послушно выполнила все указания злоумышленников ради получения денег.

Как сообщает пресс-служба полиции Нижневартовска, с заявлением о краже денежных средств обратилась вартовчанка, которая ранее разместила объявление на популярном сайте о продаже шиншиллы.

Как рассказала пострадавшая, вскоре ей позвонила женщина, которая пояснила, что желает приобрести зверька и готова перевести деньги на банковскую карту. После этого пострадавшая по просьбе лже-покупателя прошла к банкомату, где под диктовку мошенницы совершила два перевода суммами в 6800 и 1000 рублей со своей банковской карты.

По данному факту возбужденно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU