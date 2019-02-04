В Урае лыжную гонку перенесли на март

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-04T12:58:27+03:00

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Большой спортивный праздник в Урае традиционно пройдет на территории «Биатлонного комплекса», но не 9 февраля, как планировалось, а в марте. Дату мероприятия перенесли из-за морозов и вирусов.

Как сообщают в управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, в связи с эпидемиологической ситуацией и прогнозируемой низкой температурой воздуха в ХМАО – Югре, открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019», проведение которой было запланировано на 9 февраля, перенесена на март.

Количество участников такого масштабного мероприятия увеличивается из года в год. Так, в прошлом году в лыжной гонке приняли участие более восьмисот тысяч россиян.

Лыжная гонка состоит из массового забега на дистанцию 1500 метров и спортивных забегов на расстояние 1,5 км, 2,5 км и 5 км.

ИСТОЧНИК KP.RU