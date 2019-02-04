В морозы сотрудники ГИБДД Югры спасают замерзающих водителей на трассе

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-04T12:47:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В период аномальных морозов госавтоинспекторы Югры продолжают оказывать помощь водителям, оказавшимся в трудной ситуации на дороге.

Так, накануне на 126 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» сотрудники Госавтоинспекции города Лангепас капитан полиции Владимир Гусев и лейтенант полиции Артем Копытов в ходе патрулирования заметили на обочине проезжей части дороги большегруз «Вольво» с заглушенным двигателем. Водитель грузовика пояснил сотрудникам ГИБДД, что у автомобиля замерз двигатель и все попытки завести его – тщетны. Сотрудники ГИБДД незамедлительно вызвали спецмашину с обогревающим устройством, а водителя проводили в ближайший пункт обогрева. После того, как замерзший автомобиль был отогрет и заведен, сотрудники ГИБДД продолжили патрулирование.

В этот же день, в Октябрьском районе, при надзоре за дорожным движением на маршруте патрулирования автодороги Нягань-Талинка нарядом ДПС оказана помощь троим водителям, у которых в пути произошли поломки автомобилей. У остановившегося на обочине автокрана вышла из строя устройство зажигания, и на патрульной автомашине водителя доставили за запасной частью.

Водителю грузового автомобиля в связи с поломкой заднего редуктора оказана помощь в буксировке до ближайшей базы. У легкового автомобиля «Мазда» замерзла топливная система. Водитель и пассажир были приглашены в патрульный автомобиль, чтобы отогреться и дождаться автомашины для буксировки.

ИСТОЧНИК KP.RU