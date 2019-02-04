В Сургуте главный бухгалтер осуждена за мошенничество
В январе текущего года появилось уже несколько сообщений о махинациях бухгалтеров, работающих в разных городах Югры.
На прошлой неделе бухгалтер из Сургута получила реальный срок за кражу 10 миллионов рублей с предприятия. Накануне был осужден еще один специалист из этой области.
Сургутский районный суд признал виновной главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.
Работая главным бухгалтером муниципального унитарного предприятия «Сургутрайторф», женщина, в 2015 году совершила хищение, перечислив деньги предприятия на личный счет в банке. Ее противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.
Суд с учетом позиции государственного обвинения, назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU