В Сургуте главный бухгалтер осуждена за мошенничество

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-04T12:02:15+03:00

Это не первый случай в округе с бухгалтерами

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В январе текущего года появилось уже несколько сообщений о махинациях бухгалтеров, работающих в разных городах Югры.

На прошлой неделе бухгалтер из Сургута получила реальный срок за кражу 10 миллионов рублей с предприятия. Накануне был осужден еще один специалист из этой области.

Сургутский районный суд признал виновной главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Работая главным бухгалтером муниципального унитарного предприятия «Сургутрайторф», женщина, в 2015 году совершила хищение, перечислив деньги предприятия на личный счет в банке. Ее противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Суд с учетом позиции государственного обвинения, назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU