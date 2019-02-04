В Когалыме в январе вывезли 30 тысяч кубометров снега

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-04T11:54:26+03:00

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Первый зимний месяц коммунальщики Когалыма едва справлялись из-за обилия осадков.

По информации предприятия «Коммунспецавтотехника», за январь 2019 года на полигон с улиц и дворов Когалыма было вывезено почти 30 тысяч кубометров снега, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошло года.

Как рассказали специалисты, цифра могла бы быть гораздо выше, но свои коррективы внесли морозы, пришедшие в Югру в середине прошлой недели.

- При температурах ниже -35 0С техника не выходит на очистку и вывоз снега, так как велик риск поломки и выхода из строя, - отметил директор «КСАТ» предприятия Владимир Буланый. – Но как только позволит погода, отставание от графика мы постараемся максимально сократить.

ИСТОЧНИК KP.RU