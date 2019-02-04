В Пыть-Яхе полицейский вынес из полыхающего дома бабушку

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-04T11:48:08+03:00

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Одним из первых на место полыхающего двухэтажного деревянного жилого дома Пыть-Яха прибыл оперуполномоченный уголовного розыска Рустем Каримов.

Подъезжая, страж порядка увидел охваченное огнём строение. К полицейскому подбежал один из жильцов дома и рассказал, что на втором этаже, в задымленной квартире осталась соседка, которая самостоятельно не может передвигаться. Не раздумывая, майор полиции бросился на помощь горожанке. Добравшись через густой дым к помещению, он помог женщине выбраться из огневой «ловушки» и совместно с пожарными вывел её на улицу.

Благодаря слаженным действиям оперуполномоченного уголовного розыска пенсионерка была спасена и передана прибывшим на место врачам скорой помощи.

В УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что из горящего дома было эвакуировано 52 жильца. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU