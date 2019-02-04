В Югре формируют пять площадок для переработки мусора

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-04T11:36:31+03:00

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Югра с нового года перешла на новую систему обращения с ТКО. Основным принципом новой системы стало внедрение одного регионального оператора. С 1 января в «южной зоне» и с 1 февраля в «северной зоне» им стала компания «Югра-Экология». Таким образом акционерное общество работает на территории всего округа.

Структура несет ответственность за весь комплекс услуг в сфере обращения с ТКО. При этом в автономном округе в ходе реализации нового подхода с обращением с ТКО планируют достичь несколько важных целей. В частности, это увеличение показателей утилизации отходов, ввод в эксплуатацию новых мощностей по их обработке, сортировке, переработке, сокращение мест несанкционированного размещения.

Добавим, что территориальная схема предполагает строительство 5 межмуниципальных полигонов, 7 локальных полигонов и 77 площадок для временного накопления. Кроме того, запланировано создание пяти площадок по переработке ТКО. Югра движется по пути снижения количества отходов, которые отправляются на захоронение. Основные направления – создание производств по переработке и поиск рынков сбыта.

- Подготовительная работа проделана очень большая. Мы стартовали довольно уверенно. Очень много нужно работать с нашими гражданами. Необходимо приучать жителей к раздельному сбору мусора. Нужно воспитывать нам самих себя, чтобы, например, контейнер для пластика не заполнялся другими отходами. Мы должны менять свой менталитет, - резюмировал заместитель губернаторы Югры Алексей Забозлаев.

ИСТОЧНИК KP.RU