2019-02-04T11:36:31+03:00
Общество

В Югре формируют пять площадок для переработки мусора

Жителей округа будут приучать к раздельному сбору мусора
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Югра с нового года перешла на новую систему обращения с ТКО. Основным принципом новой системы стало внедрение одного регионального оператора. С 1 января в «южной зоне» и с 1 февраля в «северной зоне» им стала компания «Югра-Экология». Таким образом акционерное общество работает на территории всего округа.

Структура несет ответственность за весь комплекс услуг в сфере обращения с ТКО. При этом в автономном округе в ходе реализации нового подхода с обращением с ТКО планируют достичь несколько важных целей. В частности, это увеличение показателей утилизации отходов, ввод в эксплуатацию новых мощностей по их обработке, сортировке, переработке, сокращение мест несанкционированного размещения.

Добавим, что территориальная схема предполагает строительство 5 межмуниципальных полигонов, 7 локальных полигонов и 77 площадок для временного накопления. Кроме того, запланировано создание пяти площадок по переработке ТКО. Югра движется по пути снижения количества отходов, которые отправляются на захоронение. Основные направления – создание производств по переработке и поиск рынков сбыта.

- Подготовительная работа проделана очень большая. Мы стартовали довольно уверенно. Очень много нужно работать с нашими гражданами. Необходимо приучать жителей к раздельному сбору мусора. Нужно воспитывать нам самих себя, чтобы, например, контейнер для пластика не заполнялся другими отходами. Мы должны менять свой менталитет, - резюмировал заместитель губернаторы Югры Алексей Забозлаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте главный бухгалтер осуждена за мошенничество
В Когалыме в январе вывезли 30 тысяч кубометров снега
В Пыть-Яхе полицейский вынес из полыхающего дома бабушку
В Нижневартовске в асфальт «закатают» 500 миллионов рублей
Департамент промышленности Югры возглавил Кирилл Зайцев
Житель Югорска похитил из чужой машины электронную сигарету
В Югре за неделю сгорели 20 автомобилей
В Югре из аварийных домов к 2015 году переселят 21 тысячу жителей округа
Пенсионерка из Ханты-Мансийска вместо прибыли потеряла собственные сбережения
Жителям Югры ещё неделю придётся ожидать потепления
Молодую бабушку из Урая обокрали мошенники
За минувшие выходные на дорогах Югры погибли 4 человека
Инспектор ДПС из Нижневартовска получил условный срок за избиение водителя
Жителей Сургута шокировало жертвоприношение под окнами роддома
В Югре четыре руководителя лишились должностей за долги по зарплате
Погода в Югре 4 февраля: -32 градуса и туман
Три автомобиля столкнулись в Сургуте: пострадал 13-летний подросток
В Нягани запланирована масса мероприятий, посвящённая Году театра
Погода в Югре: туман и до -40
Почти 21,5 тысячу югорчан расселят из аварийного жилья
В Сургуте великовозрастный хулиган отсидит 2 года в колонии за поджог четырёх автомобилей
Четыре человека погибли в Югре на трассе Нягань - Талинка
В Сургуте 18-летний закладчик из Украины отправился в тюрьму на 8 лет
В Югре полицейские отогревают замёрзших водителей горячим чаем и помогают завести автомобили
Погода в Югре 2 февраля: при прояснениях температура упадёт до -47 градусов
«Югра-Экология» занялась твёрдыми бытовыми отходами в северной части округа
Для высвобождаемых работников завода МДФ в Мортке предложено 500 вакансий