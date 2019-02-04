2019-02-04T11:00:25+03:00
Общество

В Нижневартовске в асфальт «закатают» 500 миллионов рублей

Финансирование предназначено для двух дорог регионального значения
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске в 2019 году на модернизацию улично-дорожной сети намерены направить около 450 миллионов рублей. Такая сумма будет выделена впервые. Об этом заявил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации города Максим Коротаев

Это стало возможным благодаря участию Нижневартовской агломерации в Национальном приоритетном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В течение пяти лет на дороги из федерального, окружного и городского бюджетов будет выделено не менее 500 миллионов рублей в год.

- В Нижневартовскую агломерацию помимо других дорог, входит две дороги регионального значения: Нижневартовск-Мегион и Нижневартовск-Излучинск. Важно, что в рамках Национального проекта первые четыре года, а проект рассчитан на шесть лет, будем ремонтировать и строить дороги именно в Нижневартовске, в 2023-2024 году – финансирование предназначено для двух дорог регионального значения. Всего на мероприятия проекта будет выделено более трех миллиардов рублей. Беспрецедентная сумма для нашей территории, - подчеркнул Максим Коротаев.

Как отметил куратор городской сферы ЖКХ, сформирован перечень дорог, которые приведут в порядок предстоящим летом. Это 11 участков общей протяженностью около 14 километров.

Для сравнения, в 2017 году на ремонтную кампанию в городе было направлено 260 миллионов рублей, в 2018 году – 180 миллионов рублей. В 2019 году – 450 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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