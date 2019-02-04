Департамент промышленности Югры возглавил Кирилл Зайцев

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-04T10:54:21+03:00

Ранее он курировал создание индустриальных парков в нескольких регионах страны

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В правительстве Югры новое назначение. Кирилл Зайцев возглавил департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа. К исполнению обязанностей он приступил уже сегодня, 4 февраля.

Ранее 33-летний Кирилл Зайцев занимал должность генерального директора компании «Интеско», входил в состав совета директоров холдинга «КиПиАй», являлся исполнительным директором холдинга (г. Москва).

На прежних должностях он курировал создание индустриальных парков в нескольких регионах страны, при его участии холдинг реализовал более 30 проектов, включая проект создания индустриального парка, специализирующегося в сфере переработки попутного нефтяного газа и газохимии в Югре.

Отметим, что до настоящего момента исполняющий обязанности директора департамента Андрей Шиповалов вернулся к своим основным обязанностям заместителя руководителя окружного ведомства – начальника управления правового и экономического регулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU