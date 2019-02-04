2019-02-04T10:49:30+03:00
Происшествия

Житель Югорска похитил из чужой машины электронную сигарету

У воришек в минувшие выходные большой улов
Алена Кульмухаметова
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Морозы не останавливают югорских преступников. Жители округа стараются лишний раз не выходить без надобности на улицу, что благотворно влияет на «улов» воришек.

Так, в Югорске полицейскими задержан подозреваемый в краже 30-летний мужчина, который похитил из машины женщины автомобильный регистратор и электронную сигарету, общей стоимостью 10 000 рублей.

А в посёлке Солнечный Сургутского района 24-летний мужчина, находясь в магазине по улице Строителей, похитил две бутылки виски.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

В Югре за прошедшие дни раскрыто 14 ранее зарегистрированных преступлений, из них: незаконное проникновение в жилище, умышленное повреждение имущества, причинение вреда здоровью, факт мошеннических действий и 9 краж, в том числе 2 квартирные.

Кроме того с 1 по 3 февраля зарегистрировано 86 преступлений, раскрыто 56, из них: один факт причинения вреда здоровью, грабеж, угон, 3 мошенничества, 6 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 19 краж, в том числе 3 квартирные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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