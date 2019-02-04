Житель Югорска похитил из чужой машины электронную сигарету
Морозы не останавливают югорских преступников. Жители округа стараются лишний раз не выходить без надобности на улицу, что благотворно влияет на «улов» воришек.
Так, в Югорске полицейскими задержан подозреваемый в краже 30-летний мужчина, который похитил из машины женщины автомобильный регистратор и электронную сигарету, общей стоимостью 10 000 рублей.
А в посёлке Солнечный Сургутского района 24-летний мужчина, находясь в магазине по улице Строителей, похитил две бутылки виски.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела.
В Югре за прошедшие дни раскрыто 14 ранее зарегистрированных преступлений, из них: незаконное проникновение в жилище, умышленное повреждение имущества, причинение вреда здоровью, факт мошеннических действий и 9 краж, в том числе 2 квартирные.
Кроме того с 1 по 3 февраля зарегистрировано 86 преступлений, раскрыто 56, из них: один факт причинения вреда здоровью, грабеж, угон, 3 мошенничества, 6 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 19 краж, в том числе 3 квартирные.
ИСТОЧНИК KP.RU