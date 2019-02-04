В Югре за неделю сгорели 20 автомобилей

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-04T10:39:16+03:00

Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Накануне паблики Сургута взорвались комментариями, мягко говоря, удивлёнными пользователями. Местный житель, чтобы разогреть автомобиль с морозы, развёл под машиной костёр.

Сургутянин, по всей видимости, не следит за сводками о пожарах. По данным МЧС России по ХМАО-Югре, только за неделю от огня пострадали 20 автомобилей. Основная причина – неисправность систем, узлов и механизмов транспортных средств и нарушения при эксплуатации электрооборудования.

Всего 28 января по 3 февраля на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 65 пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями спасен 1 человек, эвакуированы - 39. Травмы получили 4 человека.

Спасено материальных ценностей на сумму более 32 миллионов рублей.

Объектами возгораний в большинстве случаев стали объекты жилого сектора, автомобили, гаражи, дачи и бани. Основными причинами бытовых пожаров остаются нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования (23 случая), печей (10 случаев).

Морозы в Югре продержатся по 8 февраля. Жителей округа специалисты просят соблюдать правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU