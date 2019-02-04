2019-02-04T10:00:07+03:00
Общество

В Югре из аварийных домов к 2015 году переселят 21 тысячу жителей округа

Проект «Жилье» одной из ключевых задач, направленной на увеличение объемов ввода жилья
Алена Кульмухаметова
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Соглашения о реализации двух региональных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» одним из первых заключил Ханты-Мансийский автономный округ-Югра с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Как сообщает правительство Югры, их реализация позволит до 2025 года построить и ввести в эксплуатацию на территории региона 6,3 миллиона квадратных метров жилья, расселить из аварийного жилья 21 тысячу 470 югорчан.

Так, проект «Жилье» одной из ключевых задач, направленной на увеличение объемов ввода жилья до 1,231 миллиона «квадратов» в 2024 году, предусматривает ряд мероприятий по привлечению бюджетных инвестиций в строительство жилья.

Также предложены ранее проверенные и новые механизмы поддержки строительства жилья, подготовки схем размещения инженерных коммуникаций с использованием объемного моделирования, строительства инфраструктуры, развития жилищного строительства и застроенных территорий.

В частности, в 2019 году из федерального бюджета запланировано предоставление субсидии для завершения строительства улицы Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода в Нижневартовске. Суммарно финансирование возведения объекта составит почти 90 миллионов рублей.

В рамках реализации проекта в течение года планируется ввести в эксплуатацию наемные дома в Пыть-Яхе и Советском районе общей площадью 12,3 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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