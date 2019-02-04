2019-02-04T09:39:32+03:00
Общество

Жителям Югры ещё неделю придётся ожидать потепления

Аномальные морозы не отпускают округ
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото из группы "Сургут" в соцсети ВКонтактеФото из группы "Сургут" в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, что с 1 по 8 февраля на территории Югры ожидается аномально холодная погода, местами сильный мороз с минимальной температурой воздуха -45 ºС и ниже.

В связи с этим югорчан призывают соблюдать меры безопасности.

В период низких температур возникает риск увеличения количества пожаров из-за перекалки печей, большой нагрузки на электроприборы.

Специалисты напоминают, что использовать необходимо обогреватели только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором, не оставлять его без присмотра. Особенно внимательными необходимо быть к удлинителям, проверять их на нагрев.

Владельцам автомобилей следует помнить, чтобы не лишиться авто в результате возгорания, прогревать его необходимо только под присмотром и разрешенными способами.

Кроме того, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту ДТП, учащаются внезапные механические поломки автомобилей. Водителям не рекомендуется без особой необходимости выезжать за пределы населенных пунктов.

Югорчан просят не пренебрегать советами специалистов, позаботиться о своей безопасности и безопасности близких и максимально защитить свое имущество.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщите по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте главный бухгалтер осуждена за мошенничество
В Когалыме в январе вывезли 30 тысяч кубометров снега
В Пыть-Яхе полицейский вынес из полыхающего дома бабушку
В Югре формируют пять площадок для переработки мусора
В Нижневартовске в асфальт «закатают» 500 миллионов рублей
Департамент промышленности Югры возглавил Кирилл Зайцев
Житель Югорска похитил из чужой машины электронную сигарету
В Югре за неделю сгорели 20 автомобилей
В Югре из аварийных домов к 2015 году переселят 21 тысячу жителей округа
Пенсионерка из Ханты-Мансийска вместо прибыли потеряла собственные сбережения
Молодую бабушку из Урая обокрали мошенники
За минувшие выходные на дорогах Югры погибли 4 человека
Инспектор ДПС из Нижневартовска получил условный срок за избиение водителя
Жителей Сургута шокировало жертвоприношение под окнами роддома
В Югре четыре руководителя лишились должностей за долги по зарплате
Погода в Югре 4 февраля: -32 градуса и туман
Три автомобиля столкнулись в Сургуте: пострадал 13-летний подросток
В Нягани запланирована масса мероприятий, посвящённая Году театра
Погода в Югре: туман и до -40
Почти 21,5 тысячу югорчан расселят из аварийного жилья
В Сургуте великовозрастный хулиган отсидит 2 года в колонии за поджог четырёх автомобилей
Четыре человека погибли в Югре на трассе Нягань - Талинка
В Сургуте 18-летний закладчик из Украины отправился в тюрьму на 8 лет
В Югре полицейские отогревают замёрзших водителей горячим чаем и помогают завести автомобили
Погода в Югре 2 февраля: при прояснениях температура упадёт до -47 градусов
«Югра-Экология» занялась твёрдыми бытовыми отходами в северной части округа
Для высвобождаемых работников завода МДФ в Мортке предложено 500 вакансий