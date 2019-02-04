Жителям Югры ещё неделю придётся ожидать потепления

СЕГОДНЯ 09:39 2019-02-04T09:39:32+03:00

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Синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, что с 1 по 8 февраля на территории Югры ожидается аномально холодная погода, местами сильный мороз с минимальной температурой воздуха -45 ºС и ниже.

В связи с этим югорчан призывают соблюдать меры безопасности.

В период низких температур возникает риск увеличения количества пожаров из-за перекалки печей, большой нагрузки на электроприборы.

Специалисты напоминают, что использовать необходимо обогреватели только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором, не оставлять его без присмотра. Особенно внимательными необходимо быть к удлинителям, проверять их на нагрев.

Владельцам автомобилей следует помнить, чтобы не лишиться авто в результате возгорания, прогревать его необходимо только под присмотром и разрешенными способами.

Кроме того, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту ДТП, учащаются внезапные механические поломки автомобилей. Водителям не рекомендуется без особой необходимости выезжать за пределы населенных пунктов.

Югорчан просят не пренебрегать советами специалистов, позаботиться о своей безопасности и безопасности близких и максимально защитить свое имущество.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщите по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU