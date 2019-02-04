За минувшие выходные на дорогах Югры погибли 4 человека

СЕГОДНЯ 08:24 2019-02-04T08:24:04+03:00

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Смертельная авария случилась на трассе под Няганью 2 февраля утром. В ДТП погибли четыре человека.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в половине девятого утра на 24 км автодороги «Нягань – Талинский» города Нягани 34-летний водитель за рулём «Мазда 3», не справилась с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «Лада Гранта».

В результате ДТП оба водителя, а также 48-летний пассажир Лады скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 53-летний пассажир Мазды скончался при транспортировке в больницу. Еще один 43-летний пассажир Мазды получил телесные повреждения.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции с 1 по 3 февраля зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 7 – получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний. Задержан 21 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, 15 – за отказ от медицинского освидетельствования и 8 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU