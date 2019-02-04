Инспектор ДПС из Нижневартовска получил условный срок за избиение водителя

СЕГОДНЯ 08:01 2019-02-04T08:02:27+03:00

Работать в полиции он не сможет 4 года

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Нижневартовский районный суд признал виновным сотрудника полиции в превышении должностных полномочий.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, подсудимый, являясь инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД по городу Нижневартовску, в декабре 2017, находясь на участке автодороги «Нижневартовск-Стрежевой» в Нижневартовском районе, избил водителя автомобиля. Он ударил его в живот и по руке, причинив своими действиями потерпевшему телесное повреждение.

Суд пришёл к выводу о доказанности вины подсудимого и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти, условно, с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU