Жителей Сургута шокировало жертвоприношение под окнами роддома

СЕГОДНЯ 07:53 2019-02-04T09:21:21+03:00

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Сургутян шокировало видео, появившееся в городских пабликах, на котором толпа людей совершает жертвоприношение прямо под окнами роддома.

Автор видео сообщает, что барана приносят в жертву в честь выписки из роддома одной из мам. Обряд происходят на глазах толпы людей, где есть дети, и выглядит довольно варварским.

Комментаторы под постом с видео не сдерживаются в выражениях. Самые мягкие высказывания говорят о неэтичности, вседозволенности.

При этом многие пишут, что с уважением относятся к религиям, но участники обряда на видео перешли все рамки.

Один из сургутян описал, что этот обряд у мусульман происходит при рождении ребенка: «Если родился ребенок, то в исламе является желательным (сунной) зарезать овцу/барана, или то, что больше или поменьше, и накормить его мясом гостей, неимущих, путников, ну и просто голодных. Не прям в момент рождения или выписки, а в наиболее для людей подходящий момент, в выходные например, когда есть свободное время. И касаемо резания животного, то и здесь есть свои правила — в первую очередь нельзя совершать это таким варварским способом, во вторых зачем делать это перед толпой людей… Эти люди(что на видео), к сожалению, об этом не подумали и совершили дичайшую глупость, вкупе с показухой» - описывает ситуацию знающий человек.

Также горожан возмутило бездействие администрации роддома.

Горожане обратились в полицию. проводится проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/689839" frameborder="0"></iframe> В Сургуте под окнами роддома в жертву приносят барана.

ИСТОЧНИК KP.RU