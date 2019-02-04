В Югре четыре руководителя лишились должностей за долги по зарплате

СЕГОДНЯ 06:56 2019-02-04T06:56:08+03:00

В округе идёт борьба с недобросовестными работодателями

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Судами Югры с работодателей в 2018 году взыскано долгов по заработной плате на 120 миллионов рублей. Борьба с неплательщиками продолжается.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в 2018 году прокурорами выявлено более 3,5 тысяч нарушений закона. В целях их устранения внесено 300 представлений, объявлено 55 предостережений, принесено 88 протестов. По актам реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 555 должностных лиц.

По материалам прокурорских проверок в отношении 18 работодателей, проигнорировавших требования работников об оплате труда, возбуждены уголовные дела.

За повторную невыплату заработной платы на основании возбужденных прокурорами дел об административных правонарушениях четыре руководителя предприятий в 2018 году лишены права занимать руководящие должности на определенный срок.

Работа, направленная по восстановление нарушенных прав каждого работника и полное погашение задолженности по заработной плате, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU