2019-02-04T06:45:33+03:00
Общество

Погода в Югре 4 февраля: -32 градуса и туман

Для школьников предусмотрены актировки
Алена Кульмухаметова
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В Югре установились аномально холодные дниВ Югре установились аномально холодные дниФото: Татьяна Коркина
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В понедельник, 4 февраля, в Ханты-Мансийском автономном округе синоптик прогнозируют переменную облачность. Местами небольшой снег, изморозь, слабый туман. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -27,-32 ºС, местами -36,-41 ºС

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём: -30,-32 ºС.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер западный, северо-западный, северный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха: -30, -39 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха: -32, -39 градусов.

МЧС России по ХМАО-Югре напоминает, что в период 01-08 февраля 2019 г. по округу ожидается аномально холодная погода, местами сильный мороз с минимальной температурой воздуха -45 ºС и ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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