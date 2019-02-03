2019-02-03T16:17:52+03:00
Происшествия

Три автомобиля столкнулись в Сургуте: пострадал 13-летний подросток

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Три автомобиля столкнулись в Сургуте: пострадал 13-летний подростокТри автомобиля столкнулись в Сургуте: пострадал 13-летний подростокФото: Татьяна Коркина
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В Сургуте вчера вечером, 2 февраля, произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Как сообщает «СургутИнформТВ», автомобиль «Тойота», за рулём которого находился 33-летни водитель, ехал по ул. Мелик-Карамова в сторону Саймы. Машина выехала на встречку и врезалась сначала в «Хендай», за рулём которой сидел 31-летний мужчина, а затем и в BMW, водителем которой является 45-летний мужчина.

В результате аварии пострадал 13-летний подросток, пассажир «Хендая». Ребёнка доставили в медучреждение, он будет проходить лечение амбулаторно.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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