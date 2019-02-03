СЕГОДНЯ 14:04 2019-02-03T14:04:03+03:00

В Нягани запланирована масса мероприятий, посвящённая Году театра Фото: pixabay.com

Приедут актёры театра и кино, пройдут выставки и премьеры спектаклей

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В Нягани в 2019 году ожидается более сорока мероприятий, постановок, выставок и конкурсов, в рамках объявленного в России Года Театра. Как сообщает портал ugra-news, ожидается приезд знаменитых актёров театра и кино из столичных театров.

Первый спектакль в Нягани прошёл 17 января – «Золушка». Планируется также презентация проекта «Волшебная страна – театр», которая пройдёт в городской библиотеке, и премьера «Бедного принца», которую готовит студия «Эйдос».

В марте также зрителей ждут премьеры - «Концерт для платяного шкафа с оркестром», театрализованное представление «Секрет Мадам Тюзо (Madame Tuzo)» и концертная программа «Блеск-шоу», посвященнуая 25-летию театра.

В мае Центр малочисленных народов Севера представит познавательную программу «Волшебный мир кукольного театра», а 25 ноября пройдёт торжественное открытие Всероссийской недели «Театр и дети».

В течение всего года в Библиотеке семейного чтения планируются мероприятия от кукольного театра книги «Ожившая сказка».

ИСТОЧНИК KP.RU