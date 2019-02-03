Погода в Югре: туман и до -40
Ожидается переменная облачность
Погода в Югре: туман и до -40Фото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 3 февраля, ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, слабый туман. Ветер северо-восточный 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью -36,-41 ºС, в крайних западных районах -30…-35 ºС, в восточных -43…-48 ºС, днем -30…-35 ºС, в восточных районах -36…-41 ºС.
В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков, изморозь. Ветер северо-восточный 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью -36…-38 ºС, днем -32…-34ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU