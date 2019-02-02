Четыре человека погибли в Югре на трассе Нягань - Талинка

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-02T11:28:06+03:00

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Четыре человека погибли и ещё два получили ранения в результате страшной аварии, которая произошла сегодня, 2 февраля, около 8:30 на 27-м км автодороги «Нягань – Талинка».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, здесь столкнулись два автомобиля – «Лада Гранта» и «Мазда 3». Сейчас на месте ДТП работают полицейские, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU