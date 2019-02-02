Четыре человека погибли в Югре на трассе Нягань - Талинка
Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются
Фото: УМВД по ХМАО-Югре
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Четыре человека погибли и ещё два получили ранения в результате страшной аварии, которая произошла сегодня, 2 февраля, около 8:30 на 27-м км автодороги «Нягань – Талинка».
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, здесь столкнулись два автомобиля – «Лада Гранта» и «Мазда 3». Сейчас на месте ДТП работают полицейские, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU