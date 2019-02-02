2019-02-02T15:10:55+03:00
Общество

Почти 21,5 тысячу югорчан расселят из аварийного жилья

ХМАО-Югра и Минстрой России заключили соглашение о реализации двух проектов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Почти 21,5 тысячу югорчан расселят из аварийного жильяПочти 21,5 тысячу югорчан расселят из аварийного жильяФото: Татьяна Коркина
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Почти 21,5 тысяча югорчан до 2025 года будут расселены из аварийного жилья в новые комфортные дома. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, ХМАО-Югра и Минстрой России заключили соглашение о реализации двух региональных проектов «Жильё» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Благодаря реализации программ в округе будет введено в эксплуатацию 6,3 млн кв.м жилья.

Проект «Жилье» направлен на увеличение объёмов ввода жилья до 1,231 млн кв.м в 2024 году и предусматривает мероприятия по привлечению бюджетных инвестиций в строительство жилья. Кроме того, в 2019 году из федерального бюджета запланировано предоставление субсидии для завершения строительства ул. Ленина – от ул. Ханты-Мансийской до Восточного обхода в Нижневартовске. Финансирование возведение объекта составит почти 90 млн рублей. Также в рамках реализации проекта в Пыть-Яхе и Советском планируется ввести в эксплуатацию наёмные дома общей площадью 12,3 тыс. кв.м.

Реализация проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» позволит расселить 0,386 миллиона «квадратов» непригодного жилья. Оба соглашения заключены на пятилетний период и позволят достичь национальных целей и задач, поставленных президентом России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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