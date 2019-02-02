СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-02T13:04:30+03:00

В Сургуте великовозрастный хулиган отсидит 2 года в колонии за поджог четырёх автомобилей Фото: pixabay.com

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Сургутский городской суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который признан виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Его действие (поджог) повлекло за собой причинение значительного ущерба гражданину.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, в мае и июле 2018 года злоумышленник поджог четыре автомобиля, будучи в алкогольном опьянении, из хулиганских побуждений. Ущерб, который мужчина причинил водителям автомобилей, составил более 400 тысяч рублей. Он возмещён в полном объёме.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя. Теперь ему придётся провести два года в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU