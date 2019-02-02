2019-02-02T08:10:15+03:00
Общество

В Югре полицейские отогревают замёрзших водителей горячим чаем и помогают завести автомобили

Сотрудники правопорядка оказывают помощь автомобилистам даже в аномальные морозы [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: УМВД по ХМАО-ЮгреФото: УМВД по ХМАО-Югре
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В Югре установились аномальные морозы, и в некоторых районах столбик термометра опускается до минус 52 градусов по Цельсию. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, несмотря на крайне низкие температуры, сотрудники правопорядка оказывают помощь местным жителям, оказавшимся в неприятной ситуации.

Например, в Радужном вчера утром участковый уполномоченный полиции Дмитрий Тамашов отогревал горячим чаем работников одной из городских управляющих компаний, которые даже в морозы трудятся на улице. Инспектор ДПС Павел Федулов интересовался у водителей, нет ли проблем с автомобилем при таких температурах, и также предлагал согреться чаем.

В Лангепасе на 126-м км автодороги «СургутНижневартовск» сотрудники ГИБДД – капитан полиции Владимир Гусев и лейтенант полиции Артём Копытов помогли водителю отогреть автомобиль. Они заметили на обочине проезжей части заглохший «Вольво», рядом с которой стоял водитель. Мужчина рассказал сотрудникам ГИБДД, что не может завести замёрзший двигатель, да и сам уже изрядно замёрз. Полицейские вызвали специальный транспорт с «тепловой пушкой», а водителя проводили в ближайший пункт обогрева. Убедившись, что с водителем и автомобилем всё в порядке, полицейские отправились дальше нести службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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