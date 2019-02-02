Погода в Югре 2 февраля: при прояснениях температура упадёт до -47 градусов
В такой мороз лучше на улицу и не высовываться
Погода в Югре 2 февраля: при прояснениях температура упадёт до -47 градусовФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
В Югре сегодня, 2 февраля, ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшой, по юго-западным районам умеренный снег, изморозь. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура -32…-37… ºС, при прояснениях -42…-47 ºС, по юго-западным районам -26…-31 ºС.
Днём переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура -26…-31 ºС, местами -36…-41 ºС, по юго-западным районам -20…-25 ºС.
В Ханты-Мансийске переменная облачность. Небольшой снег, изморозь. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -32…-34 ºС, днем -27…-29 ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU