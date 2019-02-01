2019-02-01T15:35:28+03:00
Общество

«Югра-Экология» занялась твёрдыми бытовыми отходами в северной части округа

Прямое соглашение заключено до 31 декабря
Алена Кульмухаметова
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Компания «Югра-Экология» с 1 февраля приступила к работе в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в северной зоне автономного округа.

Соответствующее соглашение накануне было подписано между окружным департаментом промышленности и акционерным обществом.

Компания будет работать в Сургуте, Радужном, Покачах, Лангепасе, Мегионе, Нижневартовске, Когалыме, Березовском, Белоярском, Сургутском и Нижневартовском районах.

Прямое соглашение заключено до 31 декабря. Таким образом, в течение года «Югра-Экология» будет обеспечивать деятельность по обращению с ТКО на всей территории региона.

В соответствии с условиями, оператор получит в установленном порядке тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами и заключит договоры с собственниками – юридическими и физическими лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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