«Югра-Экология» занялась твёрдыми бытовыми отходами в северной части округа
Компания «Югра-Экология» с 1 февраля приступила к работе в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в северной зоне автономного округа.
Соответствующее соглашение накануне было подписано между окружным департаментом промышленности и акционерным обществом.
Компания будет работать в Сургуте, Радужном, Покачах, Лангепасе, Мегионе, Нижневартовске, Когалыме, Березовском, Белоярском, Сургутском и Нижневартовском районах.
Прямое соглашение заключено до 31 декабря. Таким образом, в течение года «Югра-Экология» будет обеспечивать деятельность по обращению с ТКО на всей территории региона.
В соответствии с условиями, оператор получит в установленном порядке тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами и заключит договоры с собственниками – юридическими и физическими лицами.
ИСТОЧНИК KP.RU