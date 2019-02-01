Для высвобождаемых работников завода МДФ в Мортке предложено 500 вакансий

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-01T15:20:57+03:00

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Директор окружного департамента труда и занятости Алексей Варлаков сообщил, что все 275 высвобожденных работников завода охвачены мероприятиями в области содействия занятости, с каждым проведены консультации, анкетирование. Им предложено более 500 вакансий, включая трудовую деятельность вахтовым методом.

- В настоящий момент трудоустроены 85 человек. 5 человек осуществляют предпринимательскую деятельность. Еще 88 являются пенсионерами, и в центры занятости с целью поиска работы не обращались, – сообщил он. – Всем предложено переобучение. 14 человек уже завершили его, а 1 продолжает обучение.

По словам Алексея Варлакова, 84 человека состоят на учете в центре занятости, им оказывается вся необходимая помощь в поиске места работы. Некоторые трудоустроены временно по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU