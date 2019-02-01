2019-02-01T15:20:57+03:00
Общество

Для высвобождаемых работников завода МДФ в Мортке предложено 500 вакансий

Трудоустроены 85 человек
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Директор окружного департамента труда и занятости Алексей Варлаков сообщил, что все 275 высвобожденных работников завода охвачены мероприятиями в области содействия занятости, с каждым проведены консультации, анкетирование. Им предложено более 500 вакансий, включая трудовую деятельность вахтовым методом.

- В настоящий момент трудоустроены 85 человек. 5 человек осуществляют предпринимательскую деятельность. Еще 88 являются пенсионерами, и в центры занятости с целью поиска работы не обращались, – сообщил он. – Всем предложено переобучение. 14 человек уже завершили его, а 1 продолжает обучение.

По словам Алексея Варлакова, 84 человека состоят на учете в центре занятости, им оказывается вся необходимая помощь в поиске места работы. Некоторые трудоустроены временно по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Югра-Экология» занялась твёрдыми бытовыми отходами в северной части округа
Мужчина по имени Галина обманул жителя Сургута на 100 тысяч рублей
Сбербанк повышает ставки по рублевым вкладам и запускает новый промовклад в рублях «Лови выгоду»
В Нижневартовске из-за морозов отменили междугородние автобусные рейсы
Аудиогид по Ханты-Мансийску заговорил на английском языке
Прокуратура Нягани прикрыла сайт по продаже боевого оружия
Подросток из Пыть-Яха вывела из огня женщину и ребёнка
В Югре на неделю объявлено штормовое предупреждение
Жительница Ханты-Мансийска за фото шубы «подарила» 100 тысяч рублей
В Излучинске к фундаменту дома примёрзло тело 35-летней женщины
Парни из Лангепаса стали уголовниками за отказ идти в армию
Автоинспекторы Югры помогают в морозы водителям на дороге
В Югорске директор фирмы скрыл от налоговой 10 миллионов рублей
В Ханты-Мансийске стартовал конкурс «Волонтер года – 2019»
Бухгалтер из Нягани на украденные деньги фирмы купила возлюбленному автомобиль
Житель Пыть-Яха получил штраф за прописку иностранца
Опубликовано видео поджога батутного центра в Нягани
В Сургуте 16-летний подросток обокрал продуктовый магазин
Из-за морозов в минувшие сутки в Югре не было ни одного ДТП
В Сургуте на 8 лет тюрьмы осужден предприниматель за жестокое убийство партнёра
Погода в Югре 1 февраля: - 45 градусов и ясно