2019-02-01T15:02:39+03:00
Происшествия

Мужчина по имени Галина обманул жителя Сургута на 100 тысяч рублей

Югорчанин не желал платить комиссию
Алена Кульмухаметова
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Деньги забрал житель КрасноярскаДеньги забрал житель КрасноярскаФото: Татьяна Коркина
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Просьба перечислить деньги со счёта на счёт обошлась жителю Сургута в 100 тысяч рублей. Его деньги ушли в Красноярск.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в мае прошлого года в дежурную часть полиции Сургута обратился 25-летний житель города и сообщил, что в отношении него совершенно мошенничество.

В одном из мессенджеров в группе для людей с ограниченными возможностями, которые состоят в одной из финансовых пирамид, сургутянин написал сообщение с просьбой о помощи пополнения виртуального счета. В случае самостоятельного внесения денежных средств, взимается комиссия в размере 10%. На его сообщение откликнулась женщина и предложила свою помощь. Заявитель перевел на банковский счет компаньонки 100 тысяч рублей, но она своих обязательств не выполнила и перестала выходить на связь.

Оперативники Сургута установили и доставили из Красноярска подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался молодой человек 1995 года рождения, который представлялся женщиной по имени «Галина». Злоумышленник, пояснил, что таким образом хотел улучшить свое финансовое положение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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