2019-02-01T13:56:19+03:00
Общество

В Нижневартовске из-за морозов отменили междугородние автобусные рейсы

Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
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Сильные морозы, по прогнозам синоптиков, продержаться в Ханты-Мансийском автономном округе до 8 февраля.

Как сообщает «Югра-ньюс», сегодня, 1 февраля, из-за сильных морозов отменены дальние междугородние автобусные рейсы из Нижневартовска.

Отметим, что спасатели Югры держат мобильный пункт обогрева в полной готовности. По первому сигналу он выдвинется к попавшим в беду водителям. Кроме того, на междугородних трассах и внутренние дорогах округа вдвое увеличено количество патрульных нарядов ДПС. Госавтоинспекторы рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок.

Отметим, что местами столбик термометров опускаются до -50 градусов и ниже. Так, в деревне Русскинская Сургутского района термометр замер на отметке -53 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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