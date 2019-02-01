В Нижневартовске из-за морозов отменили междугородние автобусные рейсы
Сильные морозы, по прогнозам синоптиков, продержаться в Ханты-Мансийском автономном округе до 8 февраля.
Как сообщает «Югра-ньюс», сегодня, 1 февраля, из-за сильных морозов отменены дальние междугородние автобусные рейсы из Нижневартовска.
Отметим, что спасатели Югры держат мобильный пункт обогрева в полной готовности. По первому сигналу он выдвинется к попавшим в беду водителям. Кроме того, на междугородних трассах и внутренние дорогах округа вдвое увеличено количество патрульных нарядов ДПС. Госавтоинспекторы рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок.
Отметим, что местами столбик термометров опускаются до -50 градусов и ниже. Так, в деревне Русскинская Сургутского района термометр замер на отметке -53 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU