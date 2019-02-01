Аудиогид по Ханты-Мансийску заговорил на английском языке

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-01T13:33:27+03:00

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Иностранные гости окружной столицы Югры могут без труда узнать об интересных фактах истории Ханты-Мансийска, пройдясь по центральным улицам города в сопровождении виртуального экскурсовода.

По информации разработчиков, аудиогид «Прогулка по центру Ханты-Мансийска» доступен на портале izi.TRAVEL и в английской версии.

- Мы протестировали аудио-прогулку по центральной части города на русском языке, и, получив множество положительных отзывов, создали англоязычный вариант экскурсии для иностранных гостей, - прокомментировала управления по развитию туризма и внешних связей» Анна Линкер. – В планах управления разработка экскурсий по другим районам Ханты-Мансийска для того, чтобы гости могли получить больше информации о городе.

Напомним, что в аудиогиде «Прогулка по центру Ханты-Мансийска» рассказывается о 10-ти достопримечательностях. Турист может послушать об объектах, находящихся на Центральной площади, а также на пешеходной улице Карла Маркса до Аллеи спортивной славы Югры. Услуга совершенно бесплатна, необходимо лишь скачать приложение izi.TRAVEL на мобильный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU