Прокуратура Нягани прикрыла сайт по продаже боевого оружия

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-01T12:58:01+03:00

Доступ к нему заблокирован

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Заказать по сети понравившееся боевое оружие у жителей Югры не получится. Прокуратура вмешалась и прикрыла сайт с запрещённым товаром.

Сайт был обнаружен в ходе мониторинга сети «Интернет». Страницы содержали информацию о продаже боевого оружия в свободном доступе, с доставкой по всей территории Российской Федерации.

В связи с этим прокурор города обратился в Центральный районный суд Тюмени с заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению.

Судом заявленные прокурором требования удовлетворены в полном объеме.

Решение суда направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Доступ к сайтам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU