Прокуратура Нягани прикрыла сайт по продаже боевого оружия
Заказать по сети понравившееся боевое оружие у жителей Югры не получится. Прокуратура вмешалась и прикрыла сайт с запрещённым товаром.
Сайт был обнаружен в ходе мониторинга сети «Интернет». Страницы содержали информацию о продаже боевого оружия в свободном доступе, с доставкой по всей территории Российской Федерации.
В связи с этим прокурор города обратился в Центральный районный суд Тюмени с заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению.
Судом заявленные прокурором требования удовлетворены в полном объеме.
Решение суда направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Доступ к сайтам заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU