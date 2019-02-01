2019-02-01T12:38:43+03:00
Общество

Подросток из Пыть-Яха вывела из огня женщину и ребёнка

Девочка надышалась угарным газом
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
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Страшный пожар в микрорайоне Мамонтово города Пыть-Ях случился 16 января. Дотла сгорел жилой двухэтажный многоквартирный дом. Среди всеобщей трагедии – было место подвигу: 13 летняя девочка вывела из огня женщину и ребёнка.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре, 13-летняя Виктория Литинская, жительница Пыть-Яха заметила едкий черный дым, пламя и пошла на отчаянный ш

– Я увидела черный дым, который шел от первого этажа. Решила посмотреть. Развернулась и пошла к этому общежитию. Зашла в подъезд, думала, что-то разожгли… Людей не видно было, – вспоминает Виктория, – никакой суматохи. Постучала в две квартиры – никто не открыл. Я стала задыхаться и вышла на улицу. Потом постучала в окна…Тут люди стали выбегать, кричать. Одна пожилая женщина не могла выбраться – мы стали выбивать решетки и стекла. На втором этаже была женщина с грудным ребенком. Дверь ее квартиры уже загорелась... Я побежала в дом и взяла ребенка. Потом начали подходить люди, помогать.

Во время пожара Вика сильно надышалась дыма и попала в больницу, где прошла недельный курс лечения. Там ее навещали родные, друзья, одноклассники – все, кто узнал о случившемся и очень за нее переживал.

– Как вы думаете, что может чувствовать родитель, когда ему сообщают, что его ребенок не в школе, а где-то на пожаре, и сейчас находится в больнице… Ведь это не первый случай, – вспоминает ее папа Эдуард Викторович. – В 2014 году, когда Вика была совсем ребенком, она бросилась спасать собаку с кошкой из горящего балка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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