2019-02-01T11:58:26+03:00
Общество

В Югре на неделю объявлено штормовое предупреждение

Морозы не собираются отступать
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Сильные морозы сковали Ханты-Мансийский автономный округ, как минимум, на десять дней. Все службы переведены в режим повышенной готовности.

По информации Ханты-Мансийского ЦГМС в Югре с 1 по 8 февраля объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, морозы с минимальной температурой воздуха -45 градусов и ниже продержаться еще минимум неделю.

Специалисты МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» напоминают жителям города о необходимости соблюдать меры безопасности.

Югорчанам также рекомендуют вместо личного использовать общественный транспорт, так как при сильных морозах возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, пожаров, связанных с неправильным обогревом и прогревом автомобилей, а также неожиданных поломок. Кроме того, сотрудники ГИБДД советуют воздержаться от дальних поездок.

Специалисты городской аварийно-спасательной службы также напоминают о необходимости более тщательно подбирать одежду перед выходом на улицу, а также следить за тем, как одеваются дети. Необходимо избегать длительного пребывания на улице – особенно детей, пожилых людей и домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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