В Излучинске к фундаменту дома примёрзло тело 35-летней женщины
Жуткая трагедия случилась на улице Набережная в городском посёлке Излучинск Нижневартовского района. Из окна дома выпала женщина.
Как сообщает «Центроспас-Югория», для того, чтобы медики могли забрать тело, понадобилась помощь спасателей.
«Спасатели совместно с сотрудниками полиции и администрации при помощи специального оборудования произвели деблокирование примерзшего к опалубке дома тела женщины» - говорится в сообщении ведомства. Говоря простыми словами, тело 35-летней женщины примёрзло к бетонной опалубке дома. Тело погибшей было передано сотрудникам морга.
Отметим, сейчас в Нижневартовском районе столбики термометров опускаются до минус 48 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU