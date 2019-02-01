В Излучинске к фундаменту дома примёрзло тело 35-летней женщины

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-01T11:26:00+03:00

Фото из группы "Нетипичный Излучинск" в соцсети ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

Жуткая трагедия случилась на улице Набережная в городском посёлке Излучинск Нижневартовского района. Из окна дома выпала женщина.

Как сообщает «Центроспас-Югория», для того, чтобы медики могли забрать тело, понадобилась помощь спасателей.

«Спасатели совместно с сотрудниками полиции и администрации при помощи специального оборудования произвели деблокирование примерзшего к опалубке дома тела женщины» - говорится в сообщении ведомства. Говоря простыми словами, тело 35-летней женщины примёрзло к бетонной опалубке дома. Тело погибшей было передано сотрудникам морга.

Отметим, сейчас в Нижневартовском районе столбики термометров опускаются до минус 48 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU