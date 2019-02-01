2019-02-01T11:03:45+03:00
Происшествия

Парни из Лангепаса стали уголовниками за отказ идти в армию

Отслужить им всё равно придётся
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыФото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Два жителя Лангепаса не явились в военкомат, хотя повестки получили. Так они поступают не впервые.

Как сообщает следственный комитет Югры, возбуждены уголовные дела в отношении двух 22-летних жителей Лангепаса за уклонение от призыва на военную службу.

Молодые люди, не имея законных оснований для освобождения от прохождения военной службы и предоставления отсрочки от прохождения военной службы, получив лично повестки для мероприятий связанных с призывом на военную службу, не явились в военный комиссариат. При аналогичных обстоятельствах они проигнорировали явки по другим повесткам.

Напоминаем, что за уклонение от призыва на военную службу предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, принудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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