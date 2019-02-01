2019-02-01T10:28:16+03:00
Общество

Автоинспекторы Югры помогают в морозы водителям на дороге

Особое внимание к заглохшим на трассах автомобилям
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Сотрудники ГИБДД Югры помогают водителям, попавшим в трудную ситуацию.

Так, накануне инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД города Сургута Владимиром Смирновым и Сергеем Редькиным на одном из участков улиц города обнаружен заглохший автомобиль.

Оказалось, что водитель - житель города Нефтеюганск, и у его автомобиля повредился радиатор. Инспекторы вызвали эвакуатор для транспортировки автомобиля в город Нефтеюганск, а мужчину пригласили в патрульный автомобиль, где он смог согреться.

В аналогичную ситуацию попал водитель автомобиля, у которого из-за низкой температуры воздуха разрядился аккумулятор. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД города Сургут Алексеем Кириченко и Сергеем Сальным на месте была оказана помощь. Устранив неполадки транспортного средства, и убедившись в исправности автомобиля, проследовали далее на маршрут патрулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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