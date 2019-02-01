Автоинспекторы Югры помогают в морозы водителям на дороге

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-01T10:28:16+03:00

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Сотрудники ГИБДД Югры помогают водителям, попавшим в трудную ситуацию.

Так, накануне инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД города Сургута Владимиром Смирновым и Сергеем Редькиным на одном из участков улиц города обнаружен заглохший автомобиль.

Оказалось, что водитель - житель города Нефтеюганск, и у его автомобиля повредился радиатор. Инспекторы вызвали эвакуатор для транспортировки автомобиля в город Нефтеюганск, а мужчину пригласили в патрульный автомобиль, где он смог согреться.

В аналогичную ситуацию попал водитель автомобиля, у которого из-за низкой температуры воздуха разрядился аккумулятор. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД города Сургут Алексеем Кириченко и Сергеем Сальным на месте была оказана помощь. Устранив неполадки транспортного средства, и убедившись в исправности автомобиля, проследовали далее на маршрут патрулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU