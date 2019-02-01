2019-02-01T09:59:01+03:00
Происшествия

В Югорске директор фирмы скрыл от налоговой 10 миллионов рублей

Руководитель организации стал уголовником
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыФото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Отдать деньги государству руководителю коммерческой организации из Югорска всё же придётся. На мужчину завели уголовное дело.

Как сообщает следственный комитет Югры, возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, оказывающей коммунальные услуги. Он подозревается в сокрытии в 2016-2017 гг. денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов на сумму свыше 9 миллионов 700 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной органами внутренних дел совместно с налоговой службой.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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