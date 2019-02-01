В Югорске директор фирмы скрыл от налоговой 10 миллионов рублей
Отдать деньги государству руководителю коммерческой организации из Югорска всё же придётся. На мужчину завели уголовное дело.
Как сообщает следственный комитет Югры, возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, оказывающей коммунальные услуги. Он подозревается в сокрытии в 2016-2017 гг. денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов на сумму свыше 9 миллионов 700 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной органами внутренних дел совместно с налоговой службой.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.
ИСТОЧНИК KP.RU