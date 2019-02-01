В Ханты-Мансийске стартовал конкурс «Волонтер года – 2019»

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-01T09:53:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В окружной столице Югры объявили о старте городского конкурса «Волонтер года – 2019». C 1 февраля каждый желающий сможет принять участие в конкурсе.

По информации организаторов, он проводится по девяти номинациям, в том числе: «ДОБРОвольцы Победы», «ДОБРОвольческая инициатива», «ДОБРОе сердце», «ДОБРОвольцы детям», «ДОБРОволец ЗОЖ» и другие. В Год семьи в Югре включена новая номинация «Семейное ДОБРОвольчество», участниками которой могут стать молодые семьи, принимающие участие в добровольческой деятельности.

- Стоит отметить, что из года в год количество участников конкурса растет. Так, например, в 2018 году оно увеличилось в четыре раза. Надеюсь, что в этом году конкурс позволит поддержать еще больше успешных и перспективных активистов и их инициативы, - подчеркнула Ольга Киприянова, исполняющий обязанности начальника Управления спорта и молодежной политики города Ханты-Мансийска.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса пройдет на городском молодежном форуме «Ханты-Мансийск – территория добра», который состоится в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU