Бухгалтер из Нягани на украденные деньги фирмы купила возлюбленному автомобиль

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-01T09:37:16+03:00

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Купила автомобиль любомому, квартиру на Красной поляне в Сочи и открыла собственный бизнес на украденные деньги фирмы, в которой работала жительница Нягани. Женщине грозит 10 лет тюрьмы.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Нягани с заявлением о хищении денег обратился представитель одной из организаций города, занимающейся поставкой продуктов питания на нефтяные месторождения. Мужчина сообщил, что при проведении бухгалтерской сверки был выявлен факт хищения денег.

Полицейскими установлено, что к преступлению причастен бухгалтер-калькулятор. Женщина работала дистанционно на съемной квартире, предоставленной работодателем с 2016 года, и занималась сбором отчетов и денежных средств от поваров-бригадиров общественного питания. После чего полученные деньги от дохода ей необходимо было класть на расчетный счёт фирмы. Однако с 2017 года данную финансовую операцию она проводила частично. Таким образом, злоумышленница присвоила три миллиона рублей, из которых один миллион триста тысяч она отдала своему возлюбленному на приобретение автомобиля. Остальные деньги потратила на личные нужды, открытие бизнеса и приобретение квартиры на Красной поляне в г. Сочи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Известно, что подозреваемая вернула организации более одного миллиона рублей. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU