Житель Пыть-Яха получил штраф за прописку иностранца

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-01T09:00:00+03:00

Изменить размер текста: A A

За гостеприимство жителю города Пыть-Ях придётся раскошелиться. Суд назначил мужчине штраф.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, накануне мировой судья признал виновным жителя Пыть-Яха в фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Мужчина в ноябре 2018 года зарегистрировал в своей квартире гражданина Республики Азербайджан.

При этом в действительности иностранный гражданин никогда не проживал по месту своей регистрации. Представленные жителем города заведомо ложные сведения позволили мигранту легализовать свое пребывание на территории России.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU